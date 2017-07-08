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08 Temmuz 2017 10:20

Iğdır’da kopan elektrik teli öldürüyordu

Iğdır’da elektrik direğinden kopan tel, 11 yaşındaki Yasin’i öldürecekti.

Iğdır’da kopan elektrik teli öldürüyordu

08 Temmuz 2017 10:20


Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki Yasin D. Konaklı Mahallesi Dönmez Caddesindeki evlerinin önünde oyun oynarken yere düşen elektrik teline dokundu. Elektrik akımının savurduğu Yasin ağır yaralandı. İlk olarak öldüğü zannedilen Yasin 112 acil servis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yasin D.’nin hayati tehlikesinin olduğu ve Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.


Mahalle sakinleri direklerin bir an önce bakımdan geçmesi gerektiğini belirterek yetkililerin ilgilenmesini istedi.




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