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11 Mayıs 2018 13:25

Iğdır’da Kudüs için basın açıklaması

İsrail’in Filistin topraklarında uyguladığı zulme karşı, Iğdır İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri basın açıklaması düzenledi.

Iğdır’da Kudüs için basın açıklaması

11 Mayıs 2018 13:25


Iğdır’da Cuma namazının ardından Ulu Cami önünde Iğdır İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri adına açıklama yapan Zülfü Dinç, Kudüs’te uygulanan zulme karşı basın açıklaması yaptıklarını belirtti.


Dinç, “ey zamanın zalim despotları zulmünüz arşa ulaşmıştır. Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar karşınızda ahrete, şahadete aşık bir gençlik var. Ne kadar zulüm ederseniz edin bu gençlik hiçbir zaman geri durmayacak. Sizin bir hesabınız varsa Allah’ında bir hesabı vardır. Biz inanıyoruz ki, zamanın zalim despotu Sisi, Netanyahu, Esad ve Trump bunların bedelini ödeyecektir. Ne pahasına olursa olsun hiç bir zaman direnişten geri durmayacak ve geri adım atmayacağız. Kudüs, Mescid-i Aksa, Afganistan, Şam ve ümmet coğrafyası için buradayız. Biz Kudüs için direnişe devam edeceğiz. Ne kadar zulüm ederseniz edin bunların hesabını ödeyeceksiniz” dedi.




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