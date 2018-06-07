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07 Haziran 2018 12:24

Iğdır’da Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışması

Iğdır 125.

Iğdır’da Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışması

07 Haziran 2018 12:24

Yıl Anadolu Lisesi konferans salonunda Kur’an-ı Kerim güzel okuma yarışması düzenlendi.


Öğrenciler, hazırlamış oldukları okuyuşlarını sundukları yarışmanın neticesinde MEV Anadolu Lisesi öğrencisi Murat Erten 1., Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Barulay 2., 125.Yıl Anadolu Lisesi öğrencisi Yasin Galıtekın ise 3’ü oldu. Din Öğretimi Şube Müdürü Yakup Alhan, kaybedenin olmadığı bir yarışma ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumanın önemine değindi. Dereceye giren öğrencilere 125.Yıl Anadolu Lisesi müdürlüğünün hazırlamış olduğu hediyeler verildi.




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