Iğdır’da Kurban Bayramı öncesi denetim

Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş, “Kurban kesim yerlerinden kaynaklanan atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesi engellenmelidir. Kurban kesiminden kaynaklanan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıkların belediyeler tarafından uygun şekilde toplanması sağlanmalıdır. Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu torbalara konmalı, ağzı iyice kapatılarak Kurban Bayramı süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye ekiplerine teslim edilmelidir” dedi.