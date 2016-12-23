Iğdır’da Madde Bağımlılığıyla Mücadele Çalıştayı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) finanse ettiği, koordinatörlüğünü Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin’in yürüttüğü “Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Stratejik İletişim” konulu uluslararası çalıştay yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsünde yapılan çalıştayda konuşan Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar, “Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının finanse ettiği, madde bağımlılığı ile mücadelede stratejik iletişim konusunda Kırgızistan katılımcısı Gali Gareev, Aıbek Omurkanov, Zhakshylky Zhumgalbekov, Doç. Dr. Akif Kirişçi, Özbekistan katılımcısı Abdülvali Saybnazarov, ülkelerinde madde bağımlılığı ile ilgili verdikleri mücadelede izledikleri yolları ve çalışmaları sunacaklardır. Iğdır’da ilkini gerçekleştirmenin gururunu duyuyoruz. Ümit ediyoruz ki edineceğimiz bilgiler doğrultusunda gereken çalışmaları yaparız. Tüm katılımcılara ve panelistlere teşekkür ediyorum” dedi.

Doç. Dr. Akif Kireşci’nin moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda, panelistler uyuşturucu konusunda bildiri sunarak, yapılan çalışmaları anlattılar.

Program, plaket ve katılım belgelerinin verilmesinin ardından son buldu.