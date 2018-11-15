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Iğdır'da mantar tesisi kuruldu

Iğdır’da gelir düzeyinin yükseltilmesi ve genç nüfus istihdamına katkı sağlamak amacıyla mantar tesisi kuruldu.

Iğdır'da gelir düzeyinin yükseltilmesi ve genç nüfus istihdamına katkı sağlamak amacıyla mantar tesisi kuruldu.


Köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında Iğdır'da mantar tesisi kuruldu. Iğdır'a bağlı Oba Köyünde Öztürk Akuş tarafından 30 bin TL hibe desteği ile yapılan tesiste, kaliteli beyaz şapkalı mantar üretimi yapılıyor. “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında kurulan mantar üretim tesisi gibi projelerle üretim faaliyetlerinin çeşitleneceği, alternatif üretim modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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