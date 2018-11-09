Iğdır'da meme kanseri eğitimi

Kadın ve Demokrasi Derneğinde düzenlenen programda Dr. Aslı Uslu tarafından verilen eğitimde, meme kanseri sürecinde genetik yatkınlık, çevresel faktörler, alkol ve sigara, yaş, geçirilmiş meme kanseri ve meme kanseri gelişiminde etkili risk faktörleri konularında bilgiler verildi.

Verilen eğitimi oldukça faydalı bulan Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, "Meme kanseri kadınlarımızda en çok görülen kanser türü. Meme kanseri belirtilerini bilmek, meme kanserini erken evrede yakalamak tedavinin başarıya ulaşması için çok önemli. Bundan dolayı yapılan eğitimle kadınlarımızın bilinçlendirilmesini sağlayıp, risk faktörlerini öğretmek oldukça faydalı oldu. Bu tarz eğitimlerin artmasını diliyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen eğitime katılan kadınlar, kendi kendine meme muayenesi, meme kanserinin sebepleri ve meme kanseri gelişiminde etkili risk faktörlerini öğrendi.