Iğdır'da MTSK sınavı yapıldı

Iğdır'da Motorlu Taşıt Sürücü Sınavından (MTSK) 70 üzeri puan alan sürücü adayları için direksiyon sınavı yapıldı.

Sınava katılacak görevli ve adaylar sabahın erken saatlerinde, ehliyet kursları direksiyon sınav alanında yerlerini alırken, sınavı gerçekleştirecek öğretmen ve Şube Müdürleri toplantı yaptı.

Şube Müdürü Sedat Bilir, görevlilere direksiyon sınavının sağlıklı bir şekilde yapılması adına sınav yapılacak güzergah ve sınavda dikkat edilecek kurallar konusunda bilgi verdi. Sınav yapacak başkan ve üyeler, sınava girecek sürücü adaylarının isimlerinin olduğu tabletleri teslim aldı. Her aday için 35 dakika uygulama sınavı yapıldı. Kursiyerlerin en çok park etmede hata yaptıkları ve elendikleri görüldü.