Iğdır'da pamuk hasadı devam ediyor

Iğdır'da bu yıl daha geniş bir alanda ekimi gerçekleştirilen pamuğun hasadına başlandı.

Iğdır'a bağlı Aralık İlçesi Yukarı Aratan Köyünde Pamuk üretimi yapan Hüseyin Oral'ın tarlasında yapılan hasat, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu tarafından yerinde incelendi.

Pamuk hasadı ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü Yolcu, “İlimizde 2018 yılında pamuk ekili alan 15 bin dekar olarak gerçekleşti. Bir dekardan 500 kilonun üzerinde verim beklenmektedir. Rekoltenin ise 8 bin ton civarında olacağını öngörmekteyiz. Çiftçilerimizden Hüseyin Oral Yukarı Aratan köyünde yaklaşık bin dekar pamuk ekimi yaparak ilimizde pamuk alanlarını artırmaya yönelik projemize destek verdi. Katma değer yaratma potansiyeli olan pamuk ekim alanlarının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 10 bin hektarın üzerine çıkarmayı hedeflemekteyiz ” dedi.