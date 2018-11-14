Iğdır'da Proje Yazma Eğitimine katılanlara sertifikaları verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Adnan Ok yaptığı konuşmada, “sizlerin proje eğitimine göstermiş olduğunuz istek ve talepler bizleri çok mutlu etmiştir. Erasmus + Programları ve proje Yazma Eğitimini, TUBİTAK öğretmen Eğitimini, Robotik ve Kodlama Eğitici Eğitimi projesini yazarken projelerimizin üçünün de geçmesi bizleri hem şaşırtmış hem de mutlu etmiştir. Proje Eğitimimizin katılımcı sayısı 30 kişi olmasına rağmen sizlerden gelen yoğun istek üzerine 130 kişi eğitime kabul edilmiştir. Birazdan sizlere Erasmus + Programları ve proje Yazma Eğitimine katıldığınızı gösteren sertifikalarınızı dağıtacağız. Hepinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Erasmus +Programları ve Proje yazma Eğitiminde emeği geçen eğitimci Ömer Faruk Sarı'ya teşekkür ederim” dedi.

Iğdır merkez Ziya Gökalp ortaokulu toplantı salonunda yapılan Proje Eğitimi sonunda sertifika töreni yapıldı. Sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Adnan Ok ve şube müdürü Sedat Bilir katıldı.