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Iğdır'da Romanov ırkı koyun çiftliği

Iğdır’da tarım ve hayvancılık sektöründe hizmet veren işletme sayısı artarak devam ediyor.

Iğdır'da tarım ve hayvancılık sektöründe hizmet veren işletme sayısı artarak devam ediyor.


Tarım ve Orman müdürlüğünün son yıllardaki çalışmaları, köy toplantıları, istişare ve Bakanlığın teşvikleri yeni atılım ve işletmelerin doğmasına büyük katkı sağlandı.


Tarım ve hayvancılık alanında gerçekleşen gelişmelere kayıtsız kalmayarak romanov koyun işletmeciliğine başlayan iş adamı Abdulali Yıldırım, yurt dışından ithalat yaparak Yaycı köyünde romanov ırkı koyun çiftliği kurdu. Yetiştirici Abdulali Yıldırım, “250 baş romanov koyun ile işe başladım. Koyunlarım kuzu vermeye başladı. Genellikle ikiz, üçüz ve dördüz yavru veren, romanov ırkı koyunlardan çok memnunum. Çiftliğime ilaveler yaparak koyun sayısını artırmayı düşünüyorum” dedi.

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