İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Iğdır’da sabah saatlerinde yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır'da sabah saatlerinde yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Sabah erken saatte kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri araçların ilerlemesine engel oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezi ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Etkili olan yağmurdan dolayı yeraltı çarşısı adeta su altında kaldı. Çarşının temizlenmesi için kolları sıvayan esnaf, kürek, kova ve çekpas yardımıyla çarşıyı temizlemeye çalıştı.


Kent merkezinde boyacılık yapan Filit Çelik isimli vatandaş, "Bir taraftan kriz diğer taraftan yağmur eve nasıl ekmek götüreceğiz bilmiyorum. Korunacak yerimizde yok yağmur bizi baya ıslatıyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.