Iğdır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Iğdır'da sabah saatlerinde yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah erken saatte kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri araçların ilerlemesine engel oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezi ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Etkili olan yağmurdan dolayı yeraltı çarşısı adeta su altında kaldı. Çarşının temizlenmesi için kolları sıvayan esnaf, kürek, kova ve çekpas yardımıyla çarşıyı temizlemeye çalıştı.

Kent merkezinde boyacılık yapan Filit Çelik isimli vatandaş, "Bir taraftan kriz diğer taraftan yağmur eve nasıl ekmek götüreceğiz bilmiyorum. Korunacak yerimizde yok yağmur bizi baya ıslatıyor" dedi.