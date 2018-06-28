Iğdır’da sancak devir teslim töreni yapıldı

Hudut Alay Komutanlığında sancak devir teslim töreni düzenlendi.

Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Taner Güneş, Alay Komutanı P. Albay H. Bahadır Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Taner Güneş ile güzel bir çalışma dönemi geçirdiğini belirtti. Ünlü, “yaklaşık iki yıldır 5. Hudut Alay Komutanlığı görevini yürüten Albayımız Taner Güneş farklı bir göreve atandı. İlimiz sınırlarında çok geniş bir görev alanı içerisinde faaliyette bulunan 5. Hudut Alay Komutanlığı mensupları bu süreç içerisinde üstün bir sorumluluk anlayışı içerisinde görevlerini ifa ettiler. İlimize yeni atanan Albayımız Bahadır Öztürk’ün yeni görevi hayırlı olmasını diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün mensuplarının gözünü bile kırpmadan canını feda edecek şuurla görev yaptıklarına ve bundan sonrada bu şuurla görev yapacaklarına olan inancım tamdır” dedi.