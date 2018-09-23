Iğdır'da şap aşılama kampanyası

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, ”Bugün sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasını planlı programlı olarak başlatmaktayız. İl ve İlçelerimizde işini seven, yağmur, çamur demeden, hafta sonu ve resmi tatil gözetmeden görevini yapan fedakar sağlık personellerimiz var. İl Müdürlüğü olarak koyduğumuz ana hedef, Muhtarlarımızla koordineli çalışarak Şap Aşılama programını, yüzde yüz oranında başarı ile şap aşısı yaparak tamamlamaktır” dedi.