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26 Temmuz 2018 11:10

Iğdır’da şehit kıraathanesi açıldı

Iğdır’da, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş anısına kıraathane açıldı.

Iğdır’da şehit kıraathanesi açıldı

26 Temmuz 2018 11:10


Açılış törenine Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Kurdele kesilmesinin ardından öğrencilerle vakit geçiren Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kıraathanede adı her zaman yaşayacak. Öğrencilerimiz burada hem bilgiyle buluşacak, hem de bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi hatırlama fırsatı elde etmiş olacak. Kıraathanemizin kurulma sürecinde katkıda bulunarak zengin bir kütüphane oluşmasını sağladık. Yapılan çalışmalarla kıraathanemiz gençlerimiz için çok cazip bir yer haline geldi” dedi.




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