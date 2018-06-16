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16 Haziran 2018 13:46

Iğdır’da şehitler anıldı

Iğdır’da Ramazan bayramı nedeniyle Mehmet Çavuş Anıtı ziyaret edildi.

Iğdır’da şehitler anıldı

16 Haziran 2018 13:46


Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, Iğdır Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, kurum müdürleri, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.


Mehmet Çavuş Anıtı’nda şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Ünlü, “Bugün özgür ve huzur içinde Ramazan Bayramı’nı kutluyorsak, bunu bu vatanın birliği, dirliği, bölünmez bütünlüğü yolunda can veren şehitlerimize, kanını akıtan gazilerimize borçluyuz” dedi.




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