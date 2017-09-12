Yangın sırasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır-Nahçıvan karayolu Karakoyunlu mevkinde seyreden C.K. yönetimindeki 76 DG 208 plakalı tırın motor kısmı alev aldı. Yangın sırasında kontrolden çıkan tır şarampole uçtu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kol ve boynundan yanarak yaralanan tır şoförü C.K.’yı Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Firma sahibi Fatih Ipiv yaptığı açıklamada, "Aracımız Nahçıvan’dan Iğdır istikametine seyir halindeyken motor kısmından çıkan yangının büyüyerek arabanın içine kadar ulaşıyor. Alevler tırın içine kadar ulaşınca şoför direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak kaza yapıyor" dedi.

Olayı gören Bağşeli Necefov ise, "Bir an aracın karşı şeride geçtiğini ve alev aldığını gördüm. Hemen oraya koşarak aracın kapısını açtım ve şoförü yanan tırdan dışarı çıkarttım. Şoförü güvenli bir yere aldıktan sonra araçta patlamalar meydana gelmeye başladı" şeklinde konuştu.

Hastaneye kaldırılan tır şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.