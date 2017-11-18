Iğdır’da "Şiir ve Mersiyelerle Kerbela" programı

Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Engindeniz’in konuşmasıyla devam etti.

Osman Engindeniz, Hz. Hüseyin’in 72 yareniyle birlikte Kerbela çölünde şehit edilişinin 1378. yılı kapsamında program düzenlendiğini belirtti. Engindeniz, “Kerbela boğulmak istenen halkın ve adaletin ayağa katlığı yerdir. Kerbela Cennet gençlerinin efendisi Hz. Hüseyin’in arzdan arşa yükseldiği yerdir. Kerbela bütün müslümanların birlik ve beraberlik dersi alacağı, kalplerin asla unutamayacağı ibretlik bir yerdir. Kerbela’da Hz. Hüseyin ile şehit edilenleri bir kez daha rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum” dedi.

Daha sonra program, okunan şiir ve mersiyelerle son buldu.