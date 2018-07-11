Iğdır’da sınır güvenliği toplantısı gerçekleşti

Iğdır Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Enver Ünlü, Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh, Türkiye ve İran heyeti katıldı.

Terör faaliyetleri, hudut olayları ve kaçakçılık konularının ele alındığı toplantıda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “şahsım ve beraberinizde ki heyet üyelerinizi serhat şehrimiz Iğdır’da ağırlamaktan dolayı memnuniyetimizi belirtirim. Ülkelerimiz arasında mevcut bulunan iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin başta güvenlik olmak üzere ticari, kültürel ve sosyal alanlarda da karşılıklı olarak artarak devam edeceğine olan inancım tamdır” dedi.