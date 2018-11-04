Iğdır'da Soya ekimi desteklenmesi

Iğdır'da daha önce Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Yem Bitkilerine Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında destek verilirken bu yıl deneme ekimi yapılan ve çok iyi sonuç alınan soya bitkisi de aynı kapsama alınarak destekleneceği açıklandı.

Konu İle ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “İlimiz iklimine çok iyi bir şekilde uyum sağlayan ve yüksek kalitede ürün alınan soyanın yaygınlaşması çiftçimiz açısından çok iyi olacaktır. Ayrıca yağ sanayiinde ve küspesi de yem olarak kullanılan soya bitkisi çok besleyici olup, proteince çok zengindir” dedi.