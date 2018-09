Iğdır’da STK’lar uyuşturucu için toplandı

Bölge Eczacılar Odası Iğdır Şubesi binasında bir araya geldi.

70 Dernek, Sendika, Vakıf ve Oda temsilcilerinin katıldığı toplantıya, Iğdır İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Sinirli, Narkotik, Asayiş ve Trafik Şube Müdürleri katıldı.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, uyuşturucu ile mücadelenin çocuklardan çok velilerin bilinçlendirilmesi gerektiğine değindi. Konuyla ilgili söz alan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri Emniyet müdürlüğü ile ortaklaşa ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de bulunacağı ortaklaşa bilinçlendirme toplantılarının yapılmasının etkili olacağını belirti.

13. Eczacılar Odası Iğdır Şube Başkanı Nazım Karadağ’ın açılış konuşmasından sonra toplantının amacı ve kısaca konusu hakkında bilgi veren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Önümüzdeki günlerde okulların açılmasından dolayı okul kantinleri, servisler ve okul çevrelerinde yuvalanan sivil genç gruplar bulunmaktadır. Ayrıca şehrimizde neredeyse her köşe başına açılmış ve kullanma yaşının 13 yaşına kadar düşen nargile kafeler bulunmaktadır. Biz STK’lar olarak bu konular hakkında nasıl engelleyici çalışmalar yapabiliriz diye toplandık” dedi.

Iğdır İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Sinirli ise, “Emniyet Müdürlüğü olarak her yıl olduğu gibi bu yılda rutin eylem planlarımızı yaptık. Tüm şube müdürlüklerimiz ve birimlerimizle bahs edilen konuların üzerine gidilmektedir. Tek sıkıntı halkımızın duyarsız oluşu ve güvenlik güçlerine yardımcı olmamasıdır. Bu olayları yapan veya yaptıran kişileri gören veya tanıyanlar varsa çeşitli ihbar hatlarımıza bilgi vermelerini istiyoruz. Duyurmamıza rağmen gelen ihbarların sayısı çok düşük onun için vatandaşlarımız bu konuda bizlerin gözü ve kulağı olmalıdır. Biz Emniyet Müdürlüğü olarak STK’lara her zaman kapımız açıktır varsa projeleriniz desteklemeye veya ortak çalışmaya her zaman hazırız” şeklinde konuştu.

Toplantı, yeni eylem faaliyeti planı yapılarak bu konularla ilgili Kamu Kuruluşlarıyla görüşülmesi ve düşünülen faaliyetlerde tüm STK’ların ortak hareket etmeleri kararlaştırıldıktan sonra sona erdi.