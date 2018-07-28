Iğdır’da ’süper domates’ hasadı başladı

Iğdır merkeze bağlı Oba köyünde yaşayan ve ’örnek çiftçi’ olarak bilinen Alican Akçan, yetiştirdiği sofralık domatesin hasadına başladı. Akçan, bu sene domatesin az ekilmesinden dolayı iyi para ettiğini belirtti. Akçan, "Bu yıl domates az ekildiği için güzel para ediyor ve çiftçinin yüzü gülüyor. Domatesin az ekilmesinin sebebi biraz da mazotla ilgili. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına önerimiz, traktör sahiplerine ve çiftçilere bir adet mazot kartı verilse ve o kart sayesinde belirli bir bedel karşılığında çiftçi mazot alsa çok iyi olur. Zaten Türkiye dünyanın en güzel ve verimli topraklarına sahip. Kendim de örnek çiftçi olduğum için kaç gün önce karpuz hasadını bitirip domates hasadına başladık. Geçen sene bir kasa domates 1,5 TL olduğu için çiftçi tarlada bırakıyordu. Bu yıl kasası 30 TL olduğu için çiftçinin yüzü gülüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ricamız çiftçiyi mazot ve gübreyle desteklesin" dedi.

Bu yıl elde ettikleri domates veriminin çok iyi olduğunu belirten Gül Akçan, "Bu sene domates hasadı çok iyi ve inşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

Iğdır’da üretilen domatesler Ağrı, Kars, Van ve Erzurum’a gönderilerek şehir ekonomisine katkı sağlanıyor.