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09 Mayıs 2018 15:24

Iğdır’da Trafik Haftası etkinliği

Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Iğdır Kültür Merkezinde program düzenlendi.

Iğdır’da Trafik Haftası etkinliği

09 Mayıs 2018 15:24


Programa, Iğdır Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Alay Komutanı Ömer Ersever, Şoförler Cemiyeti Başkanı Seyyat Karadağ, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce uygulanan eğitim faaliyetleri kapsamında yılın şoförü seçilen taksi şoförü Hüseyin Soyuk ödülünü Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, yılın Trafik Polisi Muhammet Altuntaş’ın ödülünü İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, yılın Jandarma Trafik personeli Osman Yıldırım’ın ödülünü İl Emniyet Müdürü Melih Ekici verdi.


Ödül töreninin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulmuş trafik stantlarının incelenmesiyle etkinlik sona erdi.




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