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18 Haziran 2017 16:28

Iğdır’da Trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Iğdır’da Trafik kazası: 1 yaralı

18 Haziran 2017 16:28


Kaza, Iğdır merkez Bağlar Mahallesi Zümrüt Sakakta meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kahraman Galitekin, 75 AH 384 plakalı traktörü ile seyir halindeyken yan sokaktan bisikletiyle hızlı bir şekilde çıkan 11 yaşındaki çocuk traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Iğdır devlet hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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