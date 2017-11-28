Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Iğdır Merkez Meşe Ahmet Dedi Caddesi üzerinde meydana geldi. 76 T 0012 plakalı ticari araç sürücüsü Gün Sokaktan Meşe Ahmet Dedi Caddesi’ne çıktığı esnada ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralı Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.