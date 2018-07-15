Iğdır’da Trafik kazası 1 yaralı

Kaza Iğdır merkez İrfan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Urak idaresindeki 25 FE 539 plakalı kamyonet İrfan Caddesi üzerinde seyir halindeyken ara yoldan çıkan 34 DK 6845 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 DK 6845 plakalı aracın ön koltuğunda oturan bir kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.