Iğdır'da Türk Halk Müziği tanıtımı

Iğdır Hüsnü M.Özyeğin İlkokulu öğrencileri halk oyunları, müzik ve spor gibi sosyal aktivite yapabilecekleri ve kabiliyetlerini gösterebilecekleri çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Ercan Bilen, “Okulumuzda Türk Halk Müziği tanıtım günleri yaptık. Kültür Bakanlığı saz sanatçısı Savaş Yener Erol halk müziği ve kültürümüzü öğrencilerimize anlattı. Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi ozanların türkülerinden örnekler sergiledi. Öğrencilerimizin ilgi ve heyecanları görülmeye değerdi. Sosyal ve Kültürel etkinliklerde hep ön planda olan okulumuzda benzer etkinlikler yıl boyu devam edecektir” dedi.