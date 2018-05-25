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25 Mayıs 2018 14:43

Iğdır’da ücretsiz kitap dağıtımı

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100.

Iğdır’da ücretsiz kitap dağıtımı

25 Mayıs 2018 14:43

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Iğdır’da bin adet ücretsiz kitap dağıtıldı.


Kitap dağıtımında konuşan kırtasiyeci Serdar Ünsal, “Azerbaycan’ın kuruluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle Iğdır Azerbaycan Evi Derneği olarak bir etkinlik yapalım dedik. Öğrencilere yönelik bir kitap kampanyası başlattık. Elimizde bulunan bin adet kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu vesileyle öğrenciler kitap okuyarak yaz tatillerini değerlendirmiş olurken, bizde Azerbaycan’ın 100. Yıl dönümünü kutlamış olacağız” dedi.


Kitap alan öğrenciler ise, Serdar Ünsal’a teşekkür ederek, aldıkları bu kitapların yaz tatilinde çok iyi olacağını söylediler.




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