Iğdır'da üreten çiftçi desteklenecek

Yapılan değişiklik hakkında açıklamalarda bulunan Orman ve Tarım Müdürü Özkan Yolcu, “Bakanlığımız 15-90 ay destekleme aralığını 15-120 ay olarak değiştirdi. Bu değişiklik ile destek veremediğimiz yaklaşık 25 ila 30 bin küçükbaş hayvanı destekleme kapsamı içine dahil etmiş olacağız. Diğer bir deyişle bu yıl 350 bin küçükbaş hayvanın destekleme kapsamı içine alınacağını öngörmekteyiz. 1 Eylül 2018 tarihinde başlayan koyun keçi destekleme başvuruları, 2 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin, Iğdır Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimize giderek işlemlerini yaptırmalarını arzu etmekteyiz” dedi.