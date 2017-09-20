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20 Eylül 2017 12:07

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

20 Eylül 2017 12:07


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca İlçesi Kula köyünde ikamet eden 2 şahısın evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğuna yönelik duyum üzerine operasyon düzenledi.


Operasyon sırasında evlerine yaklaşan Jandarma ekiplerini gören 2 şahıs kaçmak isterken ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan R.K. ve M.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 5 bin 679 gram kubar esrar, 50 kök kenevir bitkisi, 17 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan R.K. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.




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