Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca İlçesi Kula köyünde ikamet eden 2 şahısın evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğuna yönelik duyum üzerine operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında evlerine yaklaşan Jandarma ekiplerini gören 2 şahıs kaçmak isterken ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan R.K. ve M.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 5 bin 679 gram kubar esrar, 50 kök kenevir bitkisi, 17 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan R.K. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.