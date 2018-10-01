Iğdır'da üzüm hasadına başlandı

Iğdır merkez Kadıkışlak köyünde üzüm yetiştiriciliğinde örnek çiftçi olan Hasan Zor'un üzüm bağında yapılan “Tarla Günü” programına, Vali Enver Ünlü, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “yerli Üzüm çeşitlerimizin üretim alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı Kadıkışlak ve Necefali köylerimizde geçen yıldan beri görülen Akdeniz meyve sineği ile mücadele programına İlimizi kapsayacak şekilde projeler hazırlayacağız” dedi.

Programın sonunda üzüm yetiştiricisi Hasan Zor'a başarılı çiftçiliğinden ötürü “Örnek Çiftçi” belgesi verildi.