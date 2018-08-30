Iğdır’da Zafer Bayramı coşkusu

yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Iğdır’da da coşku içinde kutlandı.

Belediye Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Zübeyde Hanım Bulvarında Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün vatandaş ve askeri birliklerin bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından şiirlerin okunması, halk oyunları, ve geçiş töreni ardından program son buldu.

Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Hakkı Bahadır Öztürk, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.