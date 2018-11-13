“Iğdır'ın açan çiçekleri” sertifikalarını aldı

SODES Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve başarılı bir şekilde sonlandırılan “Iğdır'ın Açan Çiçekleri” projesinde eğitim gören bayan çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.

Bayan Çiftçilere sertifikaları Vali Enver Ünlü, eşi Sema Ünlü, Vali Yardımcıları, İl Tarım ve Orman Müdürü, İlçe Kaymakamları tarafından verildi.

Sertifika töreninde konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “2017 yılında Kalkınma Bakanlığınca uygun görülen, Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da kadınlarımız “Iğdır'ın Açan Çiçekleri” projesi kapsamında süs bitkisi yetiştiriciliği kursunda belgelerini aldılar. Bu belge sayesinde kendi işlerini kendileri kuracaktır. Bizler kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın çiftçilerimize öncelik tanıyoruz. Çünkü proje süresince kadın çiftçilerimizin mutluluğu gözlerinden okunuyordu ve sözde verdiler. Bir kaç bayan arkadaş bir araya gelerek kendi işlerini kurmak için çaba sarf edecekler. Bizlerde her zaman yanlarındayız ve desteklemeye de devam edeceğiz. Çünkü Iğdır neden bir İzmir olmasın, çünkü süs bitkisinde çiftçilerimiz büyük tarımsal gelirler elde ediyorlar” dedi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu ise, “Kalkınma Bakanlığınca uygun görülen Iğdır Valiliği Koordinesinde Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Iğdır'ın Açan Çiçekleri” isimli Örtü Altı Süs Bitkileri Yetiştiriciliği konulu projesi kapsamında 45 kadın çiftçiye 30 iş günü süren teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Eğitimler esnasında kışlık ve yazlık dış mekan, mevsimlik çiçek fidesi yetiştiriciliği anlatılarak, kurum bahçesinde kurulan 500 metrekarelik serada uygulamalı olarak üretim aşamaları gösterilerek süs bitkisi çiçekler yetiştirilmiştir” şeklinde konuştu.