Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşu

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Kutlama programı, Iğdır şehitler anıtına çelenk sunumu, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından okunan dua ve ardından şehitliğe karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Hakkı Bahadır Öztürk, Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dernek Başkanı Ahmet Akdeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, Vali Yardımcıları, kurum müdürleri, askeri personel, vatandaş ve öğrenciler katıldı.