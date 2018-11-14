Iğdır'ın kuşları kitabı öğrencilerle buluştu

Iğdır'ın biyoçeşitliliği ve doğadaki besin zincirini anlatan kitap öğrencilere dağıtıldı.

Iğdır merkez İnönü Ortaokulunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu tarafından kaleme alınan “Iğdır'ın Biyoçeşitliliği ve Doğadaki Besin Zinciri” isimli kitap düzenlenen etkinlikle öğrencilere dağıtıldı.

Etkinliğin, özellikle çocukların yaban hayatı ve çevre sevgilerini arttırmak amacıyla yapılan bir sosyal faaliyet olduğunu belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Başta leylek olmak üzere, çocuklarımızın Ağrı Dağı eteklerinde yetişen endemik bitki türleri ve bölgemize özgü kuşları tanıması için yapılan bir faaliyet. Biliyoruz ki leyleklerimizin neredeyse yarıya yakını artık Iğdırlı oldu. Bu nedenle göçmen kuş olmaktan çıkıp, bize özgü yerel leylekler oldular. Bu kuşlara biz çok güzel ev sahipliği yapıyoruz. Buradan Iğdır kamuoyu ve Iğdır halkına teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Zeynepnur Özayyıldız isimli öğrenci ise, "Derslerime yardımcı olabilecek ve Iğdır'ın yaban hayatı hakkında çok bilgili bir kitap. Bitki, hayvan ve kuşları tanıdım" şeklinde konuştu.