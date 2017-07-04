Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın girişimi ve öncülüğünde Iğdır Üniversitesi tarafından Iğdır Tuzluca ilçesinde 1. Uluslar arası Tuz Terapi Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya yurt içi ve yurt dışından önemli isimler katıldı.

Tuzluca Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda açılışı yapılan çalıştaya Iğdır Vali Yardımcısı Harun Yücel, Dr. Mehmet Hakkı Alma resmi kurum müdürleri ve personelleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Tuzluca’da bulunan Tuz Mağaralarının başta sağlık turizmi olmak üzere pek çok sektörde değer üretebilecek kapasitesine vurgu yapılan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma “Iğdır üniversitesi olarak bir çok çalışmaya imza atacağız. Böylelikle Üniversite dediğimizde Sağlık turizmi, tarım, ticari konuda lojistikte çok önemli bunları getirmek istiyoruz. Bu sempozyum akabinde iyi bir rapor sunup hükümetimizi yönlendirip gerek YÖK olsun, gerekse bakanlığımızla ciddi bir çalışmayı planlıyoruz. Bu sempozyuma yurt dışından katılanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Zahmet edip geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen ve sponsor olan herkese teşekkür ediyorum “ dedi.

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan İstanbul Tıp Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle, Prof. Dr. Mine Karagülle tuz mağaralarının Speleoterapi (Mağara Tedavisi) açısından önemine değindiler. Çalıştayın yurtdışından da katılımcıları vardı. Tuz mağaralarının faydalarını sağlık alanında önemli çalışmalar yaparak ortaya koyan Prof.Dr Gregory Z. Fainburg(Rusya), Dr. Jacek Chojnowski(Polonya) ve Dr. John Munteanu(Romanya) davetlilere oldukça önemli bilgiler paylaşıldı.Daha sonra tuz mağarası içerisinde akşam yemeğinin verilmesiyle, program sona erdi.