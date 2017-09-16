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16 Eylül 2017 10:35

Iğdır’ın yöresel lezzeti ’bozbaş’

Iğdır’ın yöresel lezzetlerinden bozbaş yemeği servis şekli ile dikkat çekiyor.

Iğdır’ın yöresel lezzeti ’bozbaş’

16 Eylül 2017 10:35


Iğdır’ın yöresel ve geleneksel yemeği “Bozbaş” vatandaşlar tarafından büyük ilgi görerek tüketiliyor. Bozbaş ustası Mehmet Bozdağ, servis edilme şeklinin kente gelen yabancılar ve turistler tarafından çok beğenildiğini söyledi. Bozdağ, “Bozbaş yemeği kuzu inciğinden yapılan, vatandaş tarafından beğenilen yöresel ve kültürel bir yemeğimizdir” dedi.



“Kendi tasında baharatsız pişecek”


Yemeğin özel tasında piştiğini ifade eden Bozdağ, “Yöresel yemeğimizin özelliği hiçbir baharat kullanmadan kuzu inciği, kuyruk yağı ve nohutun birleşmesiyle kendi tasında pişerek lezzet bulmasıdır. Yemeğimizi sunarken müşterilerimiz gayet memnun kalmaktadır. Özellikle dışarıdan gelen müşterilerimiz bizi telefonla arayarak bozbaş yemeğini kendileri için ayırmamızı ister. Lokantaya gelip yemeğini yiyen müşteri gideceği zaman bu yemeği paket yaptırarak götüren de çok oluyor” şeklinde konuştu.


Özellikle bozbaş yemek için Iğdır’a geldiğini belirten İrfan Kurum isimli vatandaş, “Bozbaş yemeğini tatmak ve yemek için Tuzluca’dan Iğdır’a geldik. Yöresel yemek olan bu bozbaşın gerçekten çok mükemmel bir tadı var. Iğdır’a gelen herkesin mutlaka bu lezzeti tatması lazım” ifadelerini kullandı.




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