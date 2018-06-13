Jandarma teşkilatı 179 yaşında

kuruluş yıl dönümü nedeniyle Belediye Meydanında kutlama programı düzenlendi.

Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutan V. P. Albay Ali Taşdelen, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, kurum müdürleri, dernek başkanları, Jandarma ve Emniyet mensupları katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve öneminin anlatımıyla devam etti.

Programda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Jandarma Teşkilatının değerli mensupları, kurulduğu günden bu yana yüce milletimiz ve güzel vatanımız için kan ve ter döken, köklü ve şanlı bir maziye sahip olan Jandarma Teşkilatının 179´uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün, “Her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu” şeklinde tanımladığı Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu 1839 yılından beri devletimizin temel yapı taşlarından birisini oluşturmuştur. Güzel yurdumuzun her köşesinde, devletimizin kudret ve adaletinin yanı sıra şefkat ve merhametini de temsil eden Jandarma Teşkilatımız, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için, suç ve suçlu ile mücadelede üstlendiği görevleri her koşulda başarıyla ifa etmiştir. Bundan sonra da 179 yıllık birikimiyle kendisine tevdi edilecek bütün görevleri mükemmel düzeyde yerine getireceğine olan inancım ve güvenim tamdır” dedi.

Program, Vali Ünlü’nün Jandarma personellerini tebrik etmesiyle son buldu.