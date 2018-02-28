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28 Şubat 2018 10:01

Kadınlar Birliğinden şefkat eli

Türk Kadınlar Birliği Iğdır Şubesi ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımında bulundu.

Kadınlar Birliğinden şefkat eli

28 Şubat 2018 10:01


Her yıl düzenli olarak dernek üyelerinin kendi imkanlarıyla temin ettikleri yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttıklarını belirten Türk Kadınlar Birliği Iğdır Şubesi Başkanı Sabiha Sever, “dernek üyelerimizle bir araya gelerek kendi imkanlarımız çerçevesinde maddi durumu iyi olmayan öğrencilere giyecek yardımında bulunduk. Türk Kadınlar Derneği olarak her yıl yapmış olduğumuz yardımlar aralıksız devam edecektir” dedi.


Başkan Sabiha Sever yönetim kurulu üyeleri Seriye Ünsal, Songül Aydoğdu ve Sevda Ata ile birlikte, kendi çabalarıyla hazırladıkları kışlık ürünleri Merkez Mevlana ilkokulunda 70’e yakın ihtiyaç sahibi öğrenciye dağıttı.




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