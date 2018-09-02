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02 Eylül 2018 12:02

Kangren olan Leylek tedavi altına alındı

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçe girişinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Kangren olan Leylek tedavi altına alındı

02 Eylül 2018 12:02


Iğdır’ın Karakoyunlu İlçe girişinde Umut Meydo isimli vatandaş, asfalt üzerinde yaralı halde bulduğu Leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından koruma altına alınan ve veteriner hekim tarafından kontrol edilen leyleğin ayağının çarpmadan dolayı kısmi kangren olduğu belirlendi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner Hekim Naim Gültekin, “vatandaşın bildirmesi üzerine yaralı leyleği aldık. Yaptığımız ilk muayenede tramvaya bağlı ayağında yaralanma olduğunu tespit ettik. Sol ayağı yara ve kangren olmuş durumda. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olduğu için teşekkür ederiz” dedi


Leyleğin aniden yola düştüğünü belirten Umut Meydo isimli vatandaş ise, “leylek aniden asfalta düştü. Oto yol olduğu için araçların ezmemesi için hemen gidip aldım. Bir canlıyı kurtardığım için mutluyum, herkes duyarlı olmalı” şeklinde konuştu.


Tedavi altına alınan leylek yapılacak tedavinin ardından tekrar doğaya salınacak.




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