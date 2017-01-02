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02 Ocak 2017 13:17

Karakoyunlu Belediyesi işçilerine zam

Karakoyunlu Belediyesi işçilerine zam

02 Ocak 2017 13:17

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediye-İş Sendikası ile Karakoyunlu Belediyesi arasında 2 yıllık olarak yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci yıl yüzde 20, ikinci yıl yüzde 20 zam yapılarak sözleşme imzalandı. Karakoyunlu Belediye Başkanı Kurban Kaya yaptığı açıklamada, “İşçilerimiz için imkanlarımızı zorlayarak yüzde 20 zam verdik. Keşke imkanımız elverse işçilerimize daha fazla zam verseydik. Bu zam ile birlikte emekçilerimizin diğer sosyal haklarını tam ve zamanında vermekteyiz” dedi.
Kars, Iğdır, Ardahan Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Himmet Bozan ise, “Üyelerimiz adına sayın Karakoyunlu Belediye Başkanı Kurban Kaya’ya teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendileri emekçi dostu ve bizlerin dertlerini çok iyi anlıyor. Bu zam oranı ile Karakoyunlu’daki işçilerimize enflasyon üstünde yüzde 20 zam aldık” şeklinde konuştu.



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