Karakoyunlu’da kütüphane açılışı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Karakoyunlu Yatılı Bölge Ortaokulunda kurulan Zenginleştirilmiş Kütüphane açılışı, Karakoyunlu ilçesi kaymakamı Kamil Güzel, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu ve Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Cabbar Turan tarafından yapıldı.

Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, kurulan kütüphanenin nezih bir ortam olduğunu belirtti. Güzel, “Okuma faaliyetlerinin arttırılması ve yaygınlaşması için kütüphaneler çok önemli. Bu konuda inşallah öğrencilerimiz en güzel şekilde faydalanacaktır. Bu kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu ise, “Iğdır’da bulunan okullarda Kütüphane sayısı gittikçe artıyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin kitap olmadan ilmin ve bilimin olma şansı yoktur. Kütüphanemizin çocuklarımıza ışık olmasını diliyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için kitabın rolünün çok büyük olduğunu unutmamamız gerekir. Bu kurduğumuz kütüphaneden çocuklarımızın çok iyi faydalanmalarını istiyoruz. Kitapları çocuklarımıza ulaştırma konusunda da çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Fikret Onar, “okulumuzun böyle bir kütüphaneye kavuşması bizleri sevindirmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.