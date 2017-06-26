Kaya Kartalı satışına ceza yağdı

Edinilen bilgiye göre, yaban hayvanlarının ticarethanelerde satış yasağına uymaması ve koruma altında olan yaban hayvanının tuzakla yakalanması suçlarından dolayı şahısa bin 264 TL idari, 8 bin TL tazminat olmak üzere toplam 9 bin 264 TL para cezası kesildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Orman ve Su işleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, “Söz konusu kartal, veteriner kontrolünden gerekli tedavisi yapılarak beslendikten sonra doğaya salınmıştır. Sosyal medya üzerinden tespit edilen şahsın ilgili hesabında Emniyet müdürlüğünce gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Merkez av Komisyonunun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanarak tebliğ edilmiştir” dedi.