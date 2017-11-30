Kerbelayı İsmayil Çimen mezarı ziyaret edildi

Kerbelayı İsmayıl Çimen’in Türk dünyasında eşsiz kahramanlardan biri olduğunu, Ermenilerin yaptığı zulüm ve katliamlara karşı amansız mücadele veren bir lider olduğuna değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Kerbelayı İsmayıl Çimen, Azerbaycan’da Ermenilere karşı kahramanca savaşmış yiğit bir insandı. Daha sonra Sovyet devleti kurulunca bunu kabullenmeyerek Türkiye’ye göç etmiş ve Iğdır’da yaşamıştır. Bugün Azerbaycan’da ve Türkiye’de Kerbelayı İsmayıl Çimen’in kahramanlıkları dilden dile dolaşmaktadır. Tecavüzkar ve katil Ermenilere karşı koyan Kerbelayı İsmayıl Çimen halkın direnç kaynağı olmuştur. Bugün Ermeniler, Karabağ’ı işgal edip, Türkiye’yi soykırımla suçlayıp, tazminat ve toprak isteyip, bu yalanlarını da dünya’ya kabullendirmeye çalışıyor. İmanlı ve merhametli bir milletin torunları olarak bizler ise; savaştan değil barıştan yanayız. Karabağ’ın sulh yoluyla yeniden ait olduğu Azerbaycan’a verilmesini istiyoruz. Sözde ermeni soykırımı yalanlarından da vazgeçsin artık yalan makinesi Ermeni lobisi, bütün dünya gerçeği biliyor” dedi.

1870 yıllında Erivan Vedi İlçesinde Kerbelayı İsmayıl Çimen, bölgede yaşayan Azerbaycan Türklerinin kahramanı olduğunu belirten Azerbaycan BDM Genel Başkanı Dr. İsmayil Ağayev, “Rusların bölgeye yerleştirmeye başladığı Ermeni çetelerine, Rus Çarlığına ve ardından kurulan Sovyetler Birliği’ne karşı savaşan adsız bir kahramandır. Vedili Kerbelayı İsmayıl Çimen 1920’li yıllara kadar yüzlerce yıldır Türk yurdu olan Erivan (İrevan Hanlığı) ve çevresinde yaşayarak burada, Ermeni çetelerince yapılan katliamlara karşı Türk ahalisini koruyan, Ermeni çetelerini ve Rus askerlerini dize getiren bir kahraman olarak yaşamını sürdürmüştür. Göç etmek zorunda kalan Vedili Kerbelayı İsmayıl çimen Aras nehrini yürüyerek geçip Iğdır’ın Taşburun Köyüne geçip ve kalan ömrünü burada geçirmiştir. Bir halk kahramanıdır bizlerde bugün onu rahmetle anmak için mezarının başına geldik” şeklinde konuştu.

Mezar anıtı ziyaret eden Azerbaycan BDM, Asimder Genel Merkezi heyetleri ve Iğdır Taşburun köyü sakinleri Kuran-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra ayrıldılar.