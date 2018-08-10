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10 Ağustos 2018 10:56

Kışla semt sahası yenileniyor

Iğdır Valisi Enver Ünlü, yapımı devam eden Kışla Semt Sahası yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kışla semt sahası yenileniyor

10 Ağustos 2018 10:56


Iğdır’da yıllardır kent halkına hizmet veren ve herkesin faydalandığı semt sahasını daha modern ve temiz bir hale getirilmesi için yenileme çalışmaları devam ediyor.


Yaklaşık bir yıldan beridir yenilemek istenilen bir saha olduğunu belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “geçen sene Spor Toto Teşkilat Başkanlığının gönderdiği ödeneklerle soyunma oda ve kabinlerimizi yenileyerek, Gençlik Merkezinde ki eksikliklerimizi tamamladık. Gençlik Merkezimizde çok güzel bir kütüphane oluşturduk. Vatandaşlarımızın yıllardan beridir yaşlı, genç demeden spor yaptığı sahamızı daha modern bir hale getirmek istedik. Sayın Bakanımıza bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum. Spor Toto Teşkilat Başkanımız da bize bu konuda destek oldu. Bu sayede sentetik çim sahamızı değiştirme imkanına kavuştuk. Projenin ihalesini hızlı bir şekilde yaptık. Arkadaşlarımız bu hafta çalışmalarına başladı. Hemen hızlı bir şekilde sentetik çim sahamızı yenileyerek akabinde ajans veya Gençlik ve Spor Bakanlığından temin edeceğimiz İl Özel idaresinin de destekleyeceği projelerimizle tribünlerimizi yenileyeceğiz. Böylelikle semt sahamızı en kısa zamanda Iğdır’a yakışır bir hale getireceğiz” dedi.




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