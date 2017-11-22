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22 Kasım 2017 16:41

Köpek dövüştürenlere ceza

Iğdır’da köpek dövüştürürken emniyet birimlerince suçüstü yakalanan iki şahsa 5 bin 504 TL para cezası uygulandı.

Köpek dövüştürenlere ceza

22 Kasım 2017 16:41


Edinilen bilgiye göre, hayvan pazarı arkasında köpek dövüştüren iki şahıs Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında her bir şahsa 2 bin 752 TL olmak üzere toplam 5 bin 504 TL idari para cezası uygulandı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Yaralı halde el konulan hayvanlar Iğdır Belediyesi veterineri tarafından gerekli tedavileri yapıldı. İl Şube Müdürlüğümüz tarafından el konulan hayvanlar Belediye yetkililerine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ve Iğdır Belediyesi ekiplerine teşekkür ederim" dedi.




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