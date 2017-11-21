Kuş halkalama sezonu sona erdi

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, “88 günde 97 farklı türden toplam 6193 kuş yakalandığı, dönem içerisinde 5482 kuşa halka, 711 kuş ise kontrol yada aynı dönem içerisinde tekrar yakalanan kuş olarak kayıt altına alındı. Halkalanan 97 kuş türünden Kızıl Şahin (Buteo rufinus), Alaca baykuş (Strix aluco), Karaboğazlı dağbülbülü (Prunella atrogularis) ve Kara iskete (Serinus pusillus) ilk kez görüldü ve halkalandı. Bu yıl ki çalışmalarda en fazla halkalan kuş Mavigerdan (Luscinia svecica) olurken onu Kırkırlangıcı (Hirundo rustica) ve Çıvgın (Phylloscopus collybita) türü izledi” dedi.