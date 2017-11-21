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21 Kasım 2017 13:51

Kuş halkalama sezonu sona erdi

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü Kafkas Üniversitesi Kuş Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 58 adet ağ ve 598 metre Japon ağlarının (Sis Ağları) kullanıldığı halkalama çalışmaları 14 Ağustos-5 Kasım 2017 tarihleri arasında yapıldığı belirtildi.

Kuş halkalama sezonu sona erdi

21 Kasım 2017 13:51


Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, “88 günde 97 farklı türden toplam 6193 kuş yakalandığı, dönem içerisinde 5482 kuşa halka, 711 kuş ise kontrol yada aynı dönem içerisinde tekrar yakalanan kuş olarak kayıt altına alındı. Halkalanan 97 kuş türünden Kızıl Şahin (Buteo rufinus), Alaca baykuş (Strix aluco), Karaboğazlı dağbülbülü (Prunella atrogularis) ve Kara iskete (Serinus pusillus) ilk kez görüldü ve halkalandı. Bu yıl ki çalışmalarda en fazla halkalan kuş Mavigerdan (Luscinia svecica) olurken onu Kırkırlangıcı (Hirundo rustica) ve Çıvgın (Phylloscopus collybita) türü izledi” dedi.




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