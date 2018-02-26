Milli Eğitim Müdürü Ağdoğdu’dan okul ziyareti

Milli Eğitim Müdürü Murat Aydoğdu, Öğrenci ve Öğretmenlerle sohbet ederek, idarecilerin sorunlarını dinlediğini ve ortak çözüm için birlikte çalışma yürüttüklerini belirtti. Aydoğdu, “Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir. Bugün yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri olmadı. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler aldık. Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkanlar dahilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.