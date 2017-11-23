Minik yüreklere umut oldu

Iğdır merkez Özgür Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulunda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Şilan Balbaros, öğrencilerinin ihtiyaçlarını sosyal medyadan duyurduğu yardım çağrısı ile tamamladı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Şilan Balbaros, 6 yıldır görev yaptığı okula ilk geldiği dönem öğrencilerinin maddi ve manevi açıdan çok kötü durumda olduklarını ve bu duruma çok üzüldüğünü belirtti. Balbaros, "Yaklaşık 6 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. İlk geldiğim dönem öğrencilerimin maddi ve manevi açıdan çok kötü durumda olduklarını gördükçe çok etkileniyor ve üzülüyordum. Giyecek kıyafetleri, bot ve montları yoktu. Ne yapabilirim diye çok düşündüm. Bir gün internette gezinirken bir sosyal sorumluluk projesine denk geldim. Proje sahiplerine ulaşarak okulda bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunabileceklerini sordum. Sağ olsun onlar da olumlu bir dönüş yaptılar. Hemen işe koyularak okulda bulunan öğrencilerin ihtiyaçlarının yer aldığı bir liste yaptım ve gönderdim. Sağ olsun proje sahipleri de yardımcı olup ihtiyaçlar doğrultusunda kışlık bot, mont ve eşofman takımı gönderdi. Bu şekilde her yıl öğrencilerime düzenli olarak bu yardımda bulunuyorum" dedi.

"Onları mutlu görünce ben de çok mutlu oluyorum"

Gelen malzemeleri dağıtırken öğrencilerin mutluluğunu gören ve çok mutlu olduğunu dile getiren Balbaros, "Eksikleri gördükçe sağ olsun yardımseverler bana destek oluyor. Ben de onların aracılığıyla bu küçük çocukları mutlu ediyorum. Onlar mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum. Yardımseverler aracılığıyla beşincisini yaptığım proje her yıl bu şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Okula gelen çocukların ellerini görünce çok üzüldüğünü söyleyen Balbaros, "Öğrencilerim okula gelince elleri çok kötü durumdaydı ve baktıkça içim parçalanıyordu. Belli ki zor şartlarda okula geliyorlardı. Çocukların ellerini öyle görünce krem istedim ve 750 adet krem de gönderdiler. Gelen kremleri okulda dağıtımını yaptık. Böylelikle yardımseverler sayesinde maddi ve manevi her açıdan destek olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.