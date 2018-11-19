Miniklere ağız ve diş uygulaması

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca “Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri” kapsamında, Iğdır'da miniklere flüorürlü vernik uygulaması yapıldı.

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli diş hekimleri ve yardımcı sağlık personelleriyle İl ve İlçelerde ki okullarda 60 aydan büyük anaokulu öğrencileri, 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ağız hijyen eğitimi verildi. Yüzde 80'i tamamlanan flüorürlü vernik uygulamasının devam ettiği belirtildi.